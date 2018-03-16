Токио, 16 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Несколько участков на выборах президента Российской Федерации откроют в Японии 18 марта 2018 года. Об этом сообщил новый посол России в Японии Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

"Созданные в посольстве, а также в генконсульствах РФ в Осаке, Саппоро и Ниигате участковые избирательные комиссии провели и продолжают вести масштабную работу по предоставлению россиянам, находящимся в Японии, возможности воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать 18 марта», — сказал посол.

По словам дипломата, каждый гражданин РФ при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта будет иметь возможность проголосовать в Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 г. Официально зарегистрированы кандидатами на высший руководящий пост страны восемь человек: Владимир Путин (самовыдвижение), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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