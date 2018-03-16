Ярославль, 16 марта, 2018, 10:37 — ИА Регнум. 16 марта мэр Ярославля жестко раскритиковал своих подчиненных за неубранные от снега тротуары и пообещал сделать соответствующие выводы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Слепцов

На общегородском совещании Владимир Слепцов обратился с коварным вопросом к представителю Агентства по муниципальному заказу ЖКХ:

Скажите, Агентство, вы мониторите все тротуары? Ну давайте, если вы мониторите, фото посмотрим. Как людям подняться в эту лестницу? Адрес — Суздальское шоссе, 14. Я вам час даю, чтобы по этой лестнице было возможно забраться. Дальше фото смотрим. Московский проспект. Это нормально тротуар убран?», — поинтересовался градоначальник.

Он обрушился на своих подчиненных с критикой:

А как вы тогда проверяете? Вот я проверяю. А вы не проверяете, я считаю. Вам чего, Московский проспект не пройти? Я вас спрашиваю — почему он не убран, место, где трафик огромный? Я прошу организовать работу, приступить к исполнению моих поручений. У вас и все остальные тротуары в большинстве своем не убраны. Сейчас поднимайте всю технику, все щетки. Идите работайте», — обратился мэр к руководителю Агентства.

Досталось и главам районных администраций, которые не сообщили мэру о плохой работе подрядчика:

«Вы, главы, даже не обратились в мой адрес или в адрес моего заместителя, что подрядная организация не убирает тротуары. И вы халатно закрываете на это глаза. Я вам скажу тайну: вы просто не знаете, что они, тротуары, не убраны. Тогда вы не руководители. А директору ДГХ должно быть стыдно, что его подразделение не смотрит и не организует контроль. Это подрядчик муниципального предприятия! Я делаю замечание по поводу качества уборки. Прошу бить в колокола, пока не будет убрана территория. У вас контроль по телефонам делается. Результат — тот, который я вам показал. Это отношение к работе, халатность, я буду делать соответствующие выводы», — сказал Владимир Слепцов.

Мэр поручил сегодня же устранить все недостатки.