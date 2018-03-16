Чита, 16 марта, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Вслед за Магаданской областью вопрос о возможности добычи золота населением подняли власти Забайкалья. Возможность создания на территории края пилотного проекта по введению патентов на добычу золота обнародовал на днях заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков. Его слова цитирует gazetavechorka.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

По его словам, в рамках Дней Забайкальского края в Совете Федерации планируется предложить создать на территории региона пилотный проект по введению для граждан разрешительной патентной системы добычи золота из мелких месторождений, проявлений и техногенный россыпей. Он может стать альтернативным решением проблемы незаконной добычи драгметалла, что весьма актуально. По оценке экспертов, незаконная добыча золота в России ежегодно составляет не менее 15−20 тонн, то есть около 10 процентов от легальной добычи, пояснил сенатор.

Степан Жиряков полагает, что создание пилотного проекта стоит рассматривать в качестве начальной альтернативы законопроекту о вольноприносительстве, который рассматривается в Госдуме с 2011 года.

Напомним, в плане разработок золота Забайкалье считается весьма перспективным регионом. В общей сложности в крае открыто более 1000 месторождений, расположенных преимущественно на востоке в золото-молибденовом поясе. Добыча золота в крае не относится к рекордным по объёму, однако, в отличие от других конкурентных регионов, здесь значительно больше россыпных месторождений — 33 против 9 рудных. По общим и приблизительным оценкам запасы коренного золота в Забайкалье составляют более 1000 тонн. В 2017 году в регионе добыли более 8 тонн золота, при этом 5,6 тонны россыпного и 2,3 тонн рудного.

Напомним, поправок к закону «О недрах», разрешающих добычу золота физическим лицам, ждут и в Магаданской области. По оценкам экспертов, разрешение добычи золота физическим лицам сможет увеличить объём добываемого золота более чем на тонну, а также позволит ввести в отработку бесперспективные с точки зрения промышленной золотодобычи месторождения, в том числе техногенные отвалы, создать новые рабочие места без привлечения дополнительных инвестиций.