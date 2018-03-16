Ленинградская область, 16 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. На пяти островах в Финском заливе 15 марта состоялось досрочное голосование на выборах президента России. Для этого пришлось задействовать вертолеты, сообщила ИА REGNUM сегодня, 16 марта, избирательная комиссия Ленинградской области, в состав которой входят эти острова.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Остров Большой Тютерс

Досрочное голосование прошло на островах на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлиный, расположенных в акватории Финского залива. Досрочное голосование было организовано в связи с тем, что избиратели, работающие и несущие службу на этих островах, находятся в значительно удаленных от ближайшего помещения для голосования местах.

Территория островов Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сескар находится в границах избирательного участка №501 (Кингисеппский муниципальный район), а территория острова Козлиный включена в границы избирательного участка № 353 (Выборгский муниципальный район).

Для проведения досрочного голосования члены участковых избирательных комиссий №353 и №501, а также наблюдатели 15 марта вылетали на вертолете на эти острова. Вместе с ними был и председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, который отметил, что голосование проходило в атмосфере праздника.

Напомним, что на президентских выборах 18 марта 2018 года в Ленинградской области создано 985 избирательных участков, в том числе 19 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей: в девяти учреждениях здравоохранения, в двух следственных изоляторах, в одной войсковой части, на территориях строительных площадок, на предприятиях с непрерывным циклом работы.