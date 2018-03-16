Москва, 16 марта, 2018, 10:19 — ИА Регнум. На полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном завершился основной этап российско-таджикистанских военных учений, заявил 16 марта помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Mil.ru Учения в Таджикистане

В основном этапе совместных командно-штабных учений приняли участие около 2 тыс. военнослужащих армий двух стран. Были отработаны вопросы планирования управления и взаимодействия при проведении совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

За ходом военных учений наблюдали командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.

Учения проводились с учетом опыта боевых действий в Сирии. Военнослужащие отработали совместные рейдово-поисковые действия спецназа с последующим применением разведывательно-ударных комплексов.

По данным ЦВО, в учениях были задействованы 400 единиц техники. Удары по выявленным целям наносили расчеты реактивных систем «Ураган», штурмовая авиация и вертолеты.

Условных боевиков блокировали с помощью управляемых мирных минных полей. Позиции незаконных формирований были окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники.