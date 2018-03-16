Москва, 16 марта, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Ипотека в России набирает все большие обороты и продолжает бить рекорды. Для банков и строителей рост выдаваемых кредитов становится реальным способом остаться в отрасли и не разделить судьбу своих незадачливых конкурентов из стана безлицензионных компаний в архиве госорганов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Объем ипотечных кредитов, выданных в России за февраль, достиг 200 млрд рублей — это вдвое больше показателя за аналогичный период 2017 года. Таким образом, можно отметить, что обеспечение граждан собственным жильем за счет низкой ставки по ипотеке становится уже реальным стратегическим планом, а не прогнозом на отдаленное будущее.

«Что интересно, активность инвесторов на рынке ипотечных облигаций остается невысокой. По большинству ипотечных ценных бумаг индикативная доходность изменилась незначительно, а новые выпуски выходят редко, рынок находится в ожидании дальнейшего снижения ставки и доступа к более дешевому фондированию для банковских структур и строительных организаций», — пояснил эксперт.

К сожалению, больше всего для развития отрасли делает государство и сами граждане, бизнес не выдвигает каких-либо прорывных технологий.

«Для дальнейшего развития требуется качественно иная ипотека. Инфраструктура на основе интернет-ресурсов сможет существенно снизить издержки банков и удешевить стоимость кредитных ресурсов за счет секьюритизации уже выданных кредитов», — полагает Ширяев.

По его мнению, доступная с середины 2018 года электронная закладная станет важным подспорьем на этом пути. И уже сегодня около 84% заемщиков готовы воспользоваться электронными услугами онлайн при оформлении жилищного кредита. Бизнес получил некоторое время, которое он должен использовать, чтобы опередить конкурентов и занять свою нишу.

«Но технологическая платформа, которая будет учитывать все стороны сделки имеет ряд особенностей, поэтому развитие массового сегмента жилищных кредитов зависит от новых технологий в сфере интернет и продолжении курса ЦБ на снижении ставки до 7%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического центра компании Дом. рф, в феврале 2018 года на рынке ипотеки в России побит рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей. Это в два раза выше уровня февраля 2017 года.

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