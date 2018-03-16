Ярославль, 16 марта, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Ярославле подведены итоги конкурса на памятный знак, посвященный 100-летию комсомола. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Эскиз памятника 100-летию комсомола в Ярославле

На суд жюри было представлено 7 работ. Для общественного обсуждения проекты памятного знака были размещены в городском выставочном зале им. Н.А. Нужина, где граждане могли отдать свой голос за тот или иной понравившийся проект.

Жюри с учетом результатов общественного обсуждения определило победителя конкурса — им стал проект группы авторов в которую входит Леонид Малафеевский, его дочь Елизавета и Никита Колбовский.

Решение не «лобовое», там нет комсомольцев, людей, орденов. На композиции три объекта, похожих на паруса. Они символизируют молодость, свежесть, устремление в будущее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член жюри Аркадий Бобович.

Памятный знак, посвященный 100-летию ВЛКСМ, будет установлен до конца этого года в парке у кинотеатра «Родина» и представит собой собирательный образ молодежи, отражающий преемственность поколений.