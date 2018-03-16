Берлин, 16 марта, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Немецкое правительство связывает участившиеся нападения на мечети на территории Германии с вооруженным конфликтом между турками и курдами в северной Сирии, пишет немецкое издание Die Welt. По мнению немецких политиков, ответственность за организацию атак лежит на курдах и левых экстремистах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В течение последних двух месяцев в разных уголках Германии совершаются периодические нападения на турецкие мечети, магазины и учреждения. Совершаются попытки поджогов с помощью «коктейлей Молотова», уничтожается имущество. Турецко-исламский союзDitib насчитал за это время 26 случаев атак на мечети и потребовал от властей Германии принятия мер по защите.

Исламский совет, Ditib и другие организации выпустили совместное заявление, в котором говорится, что среди мусульман «крепнет неприятное ощущение», будто политики и общественность не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности, и потребовали «большего внимания» от органов безопасности.

Журналисты издания пообщались с представителями Бундестага из некоторых фракций и министерств, которые высказали мнение, что причиной подобных атак стала эскалация турецко-курдского вооруженного конфликта в районе Африн, и в настоящее время стоит ожидать развития конфронтации между курдами и турками на территории Германии.

По словам представителей органов безопасности, с началом турецкого наступления в Сирии значительно выросло число курдских протестов, в том числе организаций, связанных с левой «Рабочей партией Курдистана». По их мнению, экстремисты левого толка ответственны за последние нападения на мечети.

«Если есть связь между сирийским конфликтом и нападениями на мечеть в Германии, федеральное правительство должно действовать последовательно против насильственных групп у себя дома», — заявил представитель «Свободной Демократической партии» Константин Кюле.

Он также добавил, что Германия не должна умалчивать о действиях турецкой армии в Сирии.

«Даже такой партнер по НАТО, как Турция, должен быть подвергнут жесткой критике за свои действия», — сказал Кюле.

Наступление турецких войск на курдов в районе Африн на севере Сирии ведется с 20 января.

По итогам 2017 года власти ФРГ насчитали 60 нападений на мечети и другие мусульманские организации. Тогда в большинстве случаев ответственность лежала на правоэкстремистских группировках.