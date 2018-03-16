Киев, 16 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Две трети депутатов Верховной рады ходят на заседания парламента с оружием, заявила украинский парламентарий НадеждаСавченко, сообщают 15 марта «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам Савченко, не только она ходит вооруженной в Верховную рады. Регулярно многие депутаты ходят с собственным оружием на заседания. Это наградное оружие, на которое у депутатов есть соответствующее разрешение, а статус неприкосновенности защищает украинских парламентариев от обысков.

Напомним, ранее Надежду Савченко вывели из зала заседаний Верховной рады из-за того, что у нее было оружие. Как пишет «Украинская правда», у Савченко был пистолет и три гранаты, однако точной информации нет, поскольку депутата так никто и не обыскивал.

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Сама Савченко подтвердила, что приходила в Верховную раду с наградным пистолетом, который она получила от спикера парламента АндреяПарубия во время возвращения на Украину из России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти подозревают Савченко в организации государственного переворота. В связи с этим ее вызывают на допрос в службу безопасности Украины (СБУ).