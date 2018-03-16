Ярославль, 16 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. 16 марта на традиционном общегородском совещании мэр Ярославля поручил подчиненным и коммунальным службам организовать работу по генеральной уборке в подъездах жилых домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Прошу провести тотальную проверку освещения в подъездах и рядом с ними, полностью восстановить его там, где оно отсутствует. И главное — сделать генеральную уборку подъездов. У нас март месяц. Весенний месяц, у нас праздник самоуправления, 18 марта все граждане останутся дома, никто не уезжает в деревню, на дачу, на лыжах ездить, все идут голосовать за территорию, которую нужно благоустраивать. Люди будут находиться в городе, они должны быть в чистоте, чувствовать себя комфортно, без неудобств. Эту работу нужно сделать до воскресенья», — сказал мэр.

Кроме того, Владимир Слепцов велел, чтобы все дворы и территории рядом с участками для голосования были тщательно убраны от снега.