Москва, 16 марта, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Очередные попытки быков по Brent перехватить инициативу на сей раз принесли плоды, правда, очень скромные, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

the3cats Нефть

Котировки завершили торги с небольшим повышением и чуть выше пресловутого уровня $65, вокруг которого баррель ходит вот уже несколько дней. В ходе утренних торгов котировки консолидируются во флэте.

«На рынке по-прежнему нет значимых драйверов, способных вытолкнуть актив из текущего диапазона, а влияния локальных факторов для этого недостаточно. В случае со свежей статистикой из Штатов это еще и противоречивые сигналы, которые только мешают ценам определиться с краткосрочным вектором движения», — пояснил эксперт.

Тем не менее, участники рынка попытались ухватиться за мартовский доклад МЭА, впечатление о котором в целом сложилось неплохое. Агентство повысило свой прогноз роста мирового спроса в 2018 году на 0,1 млн баррелей в сутки до 1,5 млн баррелей в сутки, сославшись на позитивные ожидания относительно спроса со стороны стран ОЭСР, в том числе из США.

«При этом организация признала, что Америка будет оставаться основным фактором роста предложения, хотя для рынка это давно не новость», — отметил Мащенко.

Тем временем между Ираном и Саудовской Аравией назревает обострение конфликта. После недавних разногласий в вопросе оптимальной цены на нефть, страны начали обмениваться «ядерными угрозами» — саудиты пообещали создать собственное ядерное оружие, если таковое появится у Ирана.

«Пойдет ли все дальше слов, пока неясно, но эскалация разногласий на определенном этапе может поставить под угрозу соглашение ОПЕК. Но рынок пока не зацикливается на этой угрозе и ищет любые предлоги для покупки нефти, хотя без видимого успеха», — полагает эксперт.

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