Вашингтон, 16 марта, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис попросил американский конгресс не препятствовать военным в их поддержке коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая действует в Йемене, сообщает 16 марта Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Данное заявление было сделано в связи с тем, что Сенат США готовится провести на следующей неделе голосование по вопросу о сокращении присутствия американских военных в Йемене.

С 2015 года министерство обороны США оказывает невоенную поддержку коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии в Йемене. Она заключается в предоставлении разведданных, а также заправке военных самолетов в воздухе.

«Сокращение присутствия США может привести к увеличению жертв среди гражданского населения, а также поставить под угрозу сотрудничество с нашими партнерами», — убежден Мэттис.

Кроме того, глава Пентагона обеспокоен тем фактом, что данное решение может снизить влияние Вашингтона на Саудовскую Аравию, что будет иметь долгоиграющие политическим последствия.

Напомним, с 2014 года в Йемене полыхает гражданская война, в которую в 2015 году вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия в регионе.