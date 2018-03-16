Ростов-на-Дону, 16 марта, 2018, 09:42 — ИА Регнум. После закрытия избирательных участков в Ростове-на-Дону горожан ждут праздничные гулянья на Фонтанной площади. В единый день голосования, 18 марта, у здания театра имени Горького состоится митинг-концерт, посвящённый четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мы любим Россию!

В мероприятии «Мы вместе» примут участие творческие коллективы города-миллионника. Ожидается, что на Фонтанную площадь придут около 2 тыс. человек.

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Ростов-на-Дону отмечает годовщину присоединения Крыма к России

Напомним, договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь, был подписан 18 марта 2014 года в Кремле. Это произошло после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова пожелали воссоединиться с Россией. Четыре года назад между Госсоветом республики и Законодательным собранием Ростовской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Затем договор был заключен с Красногвардейским районом Крыма.

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Агрономы Ростовской области помогут озеленить Крым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году акция, посвящённая третьей годовщине присоединения Крыма к России, объединила около 10 тыс. ростовчан. Митинг-концерт состоялся в парке имени Горького. Для гостей была организована выставка оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны, найденных в ходе полевых экспедиций, отдельную площадку заняли представители клуба «Ночные волки».

«Вместе мы стали сильнее, всё больше гордимся своей страной и её победами. На Дону никогда не было недостатка в людях, готовых на подвиг ради родной земли, и сегодня как никогда важно помнить уроки истории, оставаясь верными России и своему Тихому Дону», — поприветствовал тогда участников акции первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.