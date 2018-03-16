Москва, 16 марта, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, после утренних попыток вернуться к росту рубль резко развернулся и понес внушительные потери, отправив доллар к одномесячным минимумам под влиянием эскалации напряженности между Россией и Западом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Коснувшись отметки 57,44 рубля, пара доллар/рубль финишировала вблизи максимума, прибавив по итогам сессии 0,6%.

«События вокруг «дела Скрипаля» продолжают стремительно разворачиваться и не в лучшем для Москвы ключе. Накануне к Британии присоединились США, которые расширили антироссийские санкции, включив в свой черный список в том числе некоторые спецслужбы страны.

При этом Германия, Франция и Америка выпустили совместное заявление, поддержав позицию Лондона», — отметил эксперт.

Такого натиска со стороны Запада российская валюта не выдержала и ускорила снижение — доллар впервые с 13 февраля закрылся выше уровня 57 рублей, который будет ключевым для пары в краткосрочной перспективе.

«Очевидно, что на данной стадии конфликт и «обмен любезностями» между Москвой и Лондоном не закончится, тем более что к Британии пришло «подкрепление». Напряженность в связи с последними событиями будет снижать интерес иностранных инвесторов к отечественным активам, включая рубль.

Причем спрос на ОФЗ уже падает — на этой неделе Минфин разместил бумаги на 40 млрд руб., и спрос оказался всего вдвое выше предложения», — пояснил Ковалев.

В краткосрочной перспективе наша валюта может предпринять попытки локального восстановления после агрессивных распродаж. Но 16 марта во второй половине дня — с приходом на площадки американских игроков — не исключена новая волна выхода из длинных позиций, что сулит доллару дальнейшее продвижение над уровнем 57 рублей.

«Также тенденция к фиксации прибыли перед наступлением выходных будет актуальной как никогда, учитывая риски со стороны Запада и предстоящие президентские выборы РФ, хотя во втором случае никаких сюрпризов не ожидается», — полагает эксперт.

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