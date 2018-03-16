Москва, 16 марта, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Российский хоккеист Илья Ковальчук, завоевавший с национальной командой золотую медаль в хоккейном турнире на ОИ-2018 в Пхёнчхане, продаёт свой BMW X5, которым его премировало государство. Об этом он заявил в ролике популярного YouTube-блогера Амирана Сардарова.

Скриншот страницы YouTube «Дневник хача» Ковальчук продаёт BMW X5, подаренный ему за победу на ОИ-2018

На видео спортсмен вместе с блогером и другими людьми, среди которых телеведущие Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, приезжают в автомобильный дилерский центр, где находится подаренный Ковальчуку автомобиль.

«Короче говоря, покупайте машину! Все деньги, вырученные от продажи, мы вместе пожертвуем или в детский дом, или поможем конкретному ребёнку, которому нужна срочная операция или реабилитация. Очень хочется найти человека, который раскошелится и поможет доброму делу», — сказал Ковальчук.

Он также добавил, что продаст свою майку, в которой играл на Олимпиаде. Хоккеист подчеркнул, что эта вещь очень дорога для него, ведь победа сборной России на ОИ-2018 — историческое событие. При этом Ковальчук выразил надежду, что в дальнейшем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде с гербом на груди, а не в нейтральной форме.

Кроме того, хоккеист сообщил, что бонусом отдаст смартфон с символикой Олимпийских игр, который ему подарили в Пхёнчхане, тому, кто приобретет автомобиль. Что же касается цены, то спортсмен решил поднять рыночную стоимость машины на 2,1 млн рублей и продать олимпийский BMW X5 за 7,1 млн рублей. Такую цену Ковальчук объяснил эксклюзивностью автомобиля.

Когда машина найдет своего покупателя, хоккеист вновь встретится с Амираном Сардаровым, они вместе отправятся в благотворительный фонд, чтобы пожертвовать вырученную сумму и заснимут это на видео.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин наградил медалями и орденами за победы и заслуги олимпийских атлетов из России, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Несмотря на то, что спортсмены выступали под нейтральным флагом и не представляли Россию на ОИ-2018, Фонд поддержки олимпийцев вручил им ключи от автомобилей BMW.

В общей сложности российские атлеты завоевали 17 медалей, две из которых — золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. В общем медальном зачете Россия получила тринадцатое место.