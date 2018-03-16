Алеппо, Сирия, 16 марта, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Апостольский викарий для католиков латинского обряда в Алеппо епископ Жорж Абу Хазен дал высокую оценку деятельности в Алеппо российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, передает «Благовест-инфо».

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«Благодаря этой деятельности сотни человек уже примирились друг с другом, — заявил Хазен. — Это единственный путь гарантировать мирное будущее в Сирии: там, где эти инициативы осуществляются, народ возвращается в свои дома, вновь открываются школы, люди, пережившие такие страдания и жестокие разделения, начинают вместе идти навстречу нормальной жизни».

Он рассказал, что недавно побывал в Дамаске. «В течение нескольких последних месяцев из Восточной Гуты возобновился ракетно-минометный обстрел исторических районов Дамаска, таких как Баб Тума, где расположено много церковных зданий, — отметил епископ. — Обстрелы осуществляются в конкретные часы — например, когда заканчиваются уроки в школах. Погибло много людей».

Монсеньор считает, что в Восточной Гуте может быть применена схема эвакуации мирных жителей, ранее реализованная в Алеппо: «Она применялась в декабре 2016-го, и благодаря ей тысячи мирных жителей, а также боевиков были перевезены из восточных районов Алеппо на сборные пункты у границы с Турцией. Сегодня в эти районы постепенно возвращаются их жители».

Напомним, что ранее глава Дамасской епархии Армянской апостольской церкви епископ Армаш Налбандян связал атаку на Дамаск джихадистов, занявших Восточную Гуту, с успешной работой Конгресса сирийского национального диалога, который прошел 30 января в российском Сочи. По мнению епископа, Конгресс добился прогресса в мирном процессе, что воинствующие исламисты восприняли как «катастрофу», поэтому в тот же день и начали обстрел сирийской столицы.