Воронеж, 16 марта, 2018, 09:34 — ИА Регнум. 600 млн рублей направят на формирование комфортной городской среды в Воронежской области в 2018 году. Об этом говорилось, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, на совещании 15 марта с участием врио губернатора Александра Гусева, которое в режиме видеоконференцсвязи провел полномочный представитель президента РФ в Центральном Федеральном округе Алексей Гордеев. Основной темой совещания стала реализация в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а так же программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

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Алексей Гордеев напомнил, что в 2017 году по инициативе президента России стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», на мероприятия программы в прошлом году и федерального бюджета регион получил около 450 млн рублей.

На эти средства были благоустроены дворовые территории, парки, скверы, площади муниципальных образований региона

«Удалось также за счет этих средств построить и реконструировать системы водоснабжения и водоотведения, прежде всего, в сельских населенных пунктах», — добавил Гордеев.

Он сообщил, что в этом году реализация проекта продолжится: на данный момент из федерального бюджета выделено 460 млн рублей, а общий объем финансирования, с учетом средств, которые выделит регион, составит в этом году 600 млн рублей.

«Важно, не затягивая, провести все конкурсные процедуры и приступить к реализации мероприятий, как только наступит теплая погода», — подчеркнул полпред в ЦФО.

Алексей Гордеев обратился к представителям общественных организаций с просьбой проконтролировать реализацию проекта. По словам полномочного представителя, главная цель проекта по формированию комфортной городской среды — повысить уровень благоустройства наших городов с учетом мнения и пожеланий жителей.

Врио губернатора Александр Гусев подчеркнул, что при выборе территорий для реализации проекта основополагающим должно быть мнение жителей. При этом, напомнил глава региона, работа по формированию современной городской среды в Воронежской области ведется уже с 2009 года, за эти девять лет объем вложений составил 1,3 млрд рублей. Благоустроено более тысячи дворов, 160 парков, другие объекты.

«Сегодня у жителей появилась возможность самим выбирать и решать, что для них важнее, как должны выглядеть дворы и парки», — сказал Александр Гусев.

Врио заместителя председателя правительства области Виталий Шабалатов доложил на совещании, что в планах на текущий год — благоустройство 117 дворовых территорий, а также общественные пространства.

Отдельно на совещании обсуждался и вопрос ликвидации аварийного жилья. За последние девять лет новые квартиры получили почти 15 тысяч человек из 871 аварийного дома, на эти цели направлено 8,4 миллиарда рублей, в том числе четыре миллиарда составили средства финансовой поддержки государственной корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Александр Гусев напомнил, что ликвидирован аварийный жилищный фонд, который был признан таковым до 1 января 2012 года. Однако в регионе остается219 многоквартирных домов, признанных аварийными, в них проживают 4 488 человек. Работу по расселению граждан, которые еще проживают в таких домах, решено продолжить — теперь уже за счет средств областного бюджета.

«Во-первых, есть критичные дома, где людям уже нельзя проживать и их необходимо расселять. Во-вторых, часть этих домов находятся в кварталах, которые участвуют в программе развития застроенных территорий, то есть там, где мы уже частично что-то расселили, но этого еще недостаточно для того, чтобы возникла некая инвестиционная привлекательность у застройщиков продолжать самостоятельно расселение и строительство в этих кварталах. Вот это дополнительное расселение за счет бюджетных средств как раз повысит инвестиционную привлекательность», — сказал глава региона.

Алексей Гордеев поблагодарил правительство региона за принятое решение продолжить работу по ликвидацию аварийного жилья.