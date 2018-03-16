Чебоксары, 16 марта, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии разработают схему теплоснабжения на 14 лет, до 2034 года. Соответствующий конкурс по поиску подрядчика опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

Победитель должен будет разработать схему теплоснабжения города Чебоксары на период 2019—2033 годы. Заказчиком выступает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи столичной администрации. Начальная цена контракта определена в сумме 7 150 000 рублей, средства будут выделены из бюджета города Чебоксары.

Согласно документации, исполнитель должен будет разработать систему теплоснабжения городского округа, включая все существующие и проектируемые: источники теплоснабжения, магистральные и распределительные сети теплоснабжения, насосные станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты.

«Цели услуги — улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения, повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения (путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии), снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей», — отмечается в техническом задании.

Ожидается также, что новая схема обеспечит развитие централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала в отрасли.

Исполнитель в ходе работы над схемой должен будет, в частности, просчитать перспективный спрос на тепловую энергию, перспективный баланс теплоносителя, определить объекты для реконструкции и строительства, представить предложения по объёмам инвестиций в отрасль и решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и решения по бесхозяйным тепловым сетям.

При определении победителя, помимо цены контракта, будут учитываться опыт (количество разработанных схем с 2015 года по настоящее время), наличие специалистов и программных продуктов.

На выполнение работы отводится 14 месяцев.

Отметим, что ранее в городе была разработана схема теплоснабжения на 2013−2028 годы.