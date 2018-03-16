Иркутск, 16 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой около четырех баллов, сообщается 16 марта на сайте Байкальской геофизической службы СО РАН.

Трещина

Отмечается, что подземные толчки произошли в 12:28 по местному времени (07:28 мск). Эпицентр землетрясение находился в акватории Байкала.

По данным сейсмологов, интенсивность землетрясение в эпицентре составляла пять баллов. Наиболее сильные толчки ощутили жители поселка Большое Голоустное Иркутского района, а также нескольких поселков в Бурятии.

Кроме того, землетрясение ощутили многие жители Иркутска. Так, в областном центре магнитуда подземных толчков составляла 3−4 балла.

По данным регионального управления МЧС, жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта на территории Алтайского края произошло землетрясение магнитудой 4,2, которое, как сообщили жители села Алтайское, сопровождалось сильным гулом.

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