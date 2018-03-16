Бивертон, США, 16 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Президент бренда Nike Тревор Эдвардс подал в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний меморандум компании от имени ее генерального директора Марка Паркера.

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В меморандуме, изданном 15 марта, говорится о том, что в последние недели внутри компании распространились жалобы на «неподобающее поведение, которое не отражает основные ценности эксклюзивности, уважение и расширения прав и возможностей».

Паркер не раскрыл характера жалоб, а также не указал прямо, что они были поданы против Эдвардса. Пресс-служба компании отказалась предоставить прессе подробную информацию и заявила, что прямых обвинений в адрес Тревора Эдвардса не было.

Марк Паркер указал, что это время стало трудным для компании. Nike пересмотрит свой внутренний протокол для рассмотрения жалоб, а также будет вынуждена пересмотреть планы на ближайшие будущее с учетом отставки Эдвардса. Он должен покинуть компанию в августе 2018 года.

Тревор Эдвардс занимал должность президента бренда Nike с 2013 года. Он рассматривался в качестве потенциального преемника на посту генерального директора Паркера. Но теперь Паркер намерен сохранить свои полномочия после 2020 года.