Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2018, 09:02 — ИА Регнум. У побережья Камчатки ожидается сильный шторм, объявлено предупреждение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Большая волна

Вечером 17 марта в акватории Берингова моря ожидаются волны высотой 8−9 метров. Штормовое предупреждение объявлено в Карагинском и Олюторском районах до утра 18 марта.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.