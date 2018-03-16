Вашингтон, 16 марта, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Россия в январе 2018 года сократила объем вложений в американские облигации на $5,3 млрд, говорится в данных минфина США, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вложения России составляют $96,9 млрд, в декабре 2017 года они составляли $102,2 млрд. В январе 2017 года Россия хранила в ценных бумагах США $86,2 млрд.

В настоящее время Россия находится на 16-м месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США, опустившись на одну строчку. На первом месте — Китай, его вложения составляют $1,168 трлн.

Далее идет Япония ($1,065 трлн), тройку лидеров замыкает Ирландия ($327,5 млрд). В целом иностранные государства в январе владели гособлигациями США на $6,260 трлн, что на $0,311 трл больше, чем годом ранее, и на $20 млрд меньше, чем в декабре 2017 года.

Россия больше всего вложений сделала в мае — сумма составляла $108,7 млрд. 15-ю строчку в январе 2018 года Россия уступила Южной Корее, Сеул сосредоточил в американских облигациях $101,7 млрд.

Американские гособлигации покупают иностранные как физические, так и юридические лица. Ими владеют компании, фонды и частные инвесторы.