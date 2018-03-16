Астана, 16 марта, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Астанинский формат по Сирии содействует политическому урегулированию в регионе и доказал свою востребованность, заявил 16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность», — заявил Лавров.

По его словам, такой формат стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в арабской республике, содействуя при этом политическому и дипломатическому урегулированию.

Напомним, 16 марта в столице Казахстана Астане проходит встреча глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции, в ходе которой они подведут итоги работы в астанинском формате по урегулированию конфликта в Сирии.

Министры обсудят функционирование зон деэскалации в стране, а также политические и гуманитарные вопросы. Кроме того, главы МИД трех стран намерены выработать рекомендации властям Сирии и оппозиции по урегулированию конфликта в регионе, а также принять совместное заявление.

Читайте также: Переговоры по Сирии: Главы РФ, Турции и Ирана встретятся в Астане