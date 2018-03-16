Екатеринбург, 16 марта, 2018, 08:48 — ИА Регнум. В Свердловской области явка на выборы президента России 18 марта будет на уровне 60%. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM уральский политолог Александр Пирогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Прогнозируемая явка в Свердловской области — 60%. Особняком стоит Екатеринбург, где количество пришедших на выборы избирателей будет ниже среднеобластной, порядка 50−55%. Также полагаю, что с упрощением системы голосования по месту нахождения, возрастёт и количество проголосовавших не по прописке. Особенно в Екатеринбурге, куда традиционно для выходных дней приезжает множество гостей города, как из области, так и из других регионов», — считает Александр Пирогов.

Напомним, что в Свердловской области явка более 60% на выборах президента России наблюдалась в марте 2000 года. На последующих выборах в 2004, 2008 и 2012 гг. явка избирателей составляла порядка 56%, 57% и 58% соответственно.

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Отметим, что в регионе на 1 января 2018 года зарегистрировано 3 386 595 избирателей, из них 1 083 044 человек в Екатеринбурге.