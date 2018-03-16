Москва, 16 марта, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Москве неизвестные ограбили ювелирный магазин, сумма ущерба составила более 50 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия Грабители

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Вооруженные налетчики похитили украшения на сумму 50 млн рублей.

По предварительным данным, грабители уехали с места преступления на автомобиле ВАЗ-2114. В городе объявлен план «Перехват».

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск преступников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.