Пермь, 16 марта, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Перми краевой суд 15 марта приступил к рассмотрению иска к краевой избирательной комиссии. Истцом выступает депутат Игорь Орлов (ЛДПР). Он просит признать недействительным постановление крайизбиркома о возмещении расходов на проведение голосования в рамках выборов депутатов Заксобрания Пермского края по округу № 2. Орлов заявил, что первичные документы не подтверждены и предъявленная ему сумма 7,7 млн рублей голословна, сообщают СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, что в 2016 году на выборах в региональный парламент после того, как кандидат Дмитрий Никитин («Справедливая Россия») снял кандидатуру с выборов, его примеру последовали кандидаты Денис Вольнов (КПРФ) и Игорь Орлов (ЛДПР). В итоге Владимир Данилин («Единая Россия») остался единственным кандидатом. Крайизбирком принял решение отложить выборы по округу, а Орлову, который не представил веских оснований для снятия своей кандидатуры с выборов, предъявили финансовую претензию за сорванные выборы. Добавим, Орлов принимал участие в выборах не только как одномандатник, но и по партсписку, по которому впоследствии и прошёл в депутатский корпус региона. Примечательно, что ранее СМИ сообщали о примерных расходах на организацию выборов по одному округу. Они составляли 3,5 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Пермского края, для них иск депутата стал неожиданностью. Все финансовые отчёты избиркома проверялись контрольно-счётной палатой, утверждались Законодательным собранием. Затем из общего отчёта была вычленена сумма, потраченная на организацию голосования по округу. В декабре 2017 года Игорю Орлову выдали постановление о возмещении 7,7 млн рублей.

15 марта состоялось первое заседание суда. Очередное слушание по делу состоится 27 марта. Судья запросил дополнительные документы.

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Отметим, что в крае уже имеется практика по возмещению затрат за сорванные выборы кандидатами, которые отказывались от участия в кампании. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Краснокамском районе экс-кандидат от «Единой России» Екатерина Лотенкова компенсировала затраты на подготовку сорванного голосования в размере 116 тыс. рублей. По седьмому округу Земсобрания были зарегистрированы семь кандидатов. Когда после череды отказов остался только один кандидат, выборы отменили. Последним отказавшимся кандидатом оказалась Лотенкова.

По закону, последний снявшийся кандидат несёт финансовую ответственность за срыв выборов. О чём и проинформировали Екатерину Лотенкову в территориальной избирательной комиссии. Экс-кандидат решила вопрос в досудебном порядке и возместила расходы, избежав судебных издержек.