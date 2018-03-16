Варшава, 16 марта, 2018, 08:18 — ИА Регнум. На востоке Польши появится новая дивизия, ее передислоцируют с запада, заявил в ходе ежегодного совещания руководства ведомства и командования армии министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Daniel Cole Солдаты НАТО

По его словам, это делается в рамках укрепления восточного фланга. Власти Польши собираются провести «частичную передислокацию» войск с запада на восток.

«Я планирую создание на востоке новой дивизии профессиональной армии», — сказал Блащак, напомнив, что Варшава стремится к росту численности войск НАТО в республике.

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении назвал главным вызовом безопасности страны «непредсказуемость политики России».

«Россия показывает, что готова прибегнуть к военной силе для достижения своих целей, осознанно нарушает международное право», — заявил Дуда, назвав такое поведение опасным как для соседей России, так и для всего международного сообщества.

В качестве примера такой угрозы Дуда назвал белорусско-российские военные учения «Запад-2017», которые якобы моделировали «полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должна стать Польша и страны Балтии».

Россия ранее на все обвинения подобного рода неоднократно официально заявляла, что планов о нападении на кого-либо у страны нет, называя такие высказывания беспочвенными. И в НАТО прекрасно знают об отсутствии таких планов, говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Вооруженных силах Польши дивизия — самое крупное военное формирование. В настоящее время в структуру польской армии входят одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск.