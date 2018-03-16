Пекин, 16 марта, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В общей сложности 1800 «школ Конфуция» было построено в Китае, из них 123 в нищих районах, сообщает Китайский фонд Конфуция, передает 16 марта газета Global Times.

Конфуций

Фонд начал строительство школ Конфуция в 2014 году. Школы занимаются продвижением традиционной китайской культуры, одновременно с этим обучая законам, давая образование и рабочие места. Первая школа Конфуция была построена в городе Цзинань, столицы провинции Шаньдун на востоке Китая.

Фонд планирует в общей сложности построить порядка 10 тыс. школ по всему Китая, отметил генеральный директор фонда Ван Дацянь.

Фонд Конфуция был учреждён в 1984 году. Он представляет из себя государственную академическую организацию, занимающуюся исследованием учения Конфуция и распространения китайской культуры.

Стоит также отметить, что в мире существует глобальная сеть Институтов Конфуция, находящихся под управлением Министерства образования КНР. Ее целью является продвижение китайской культуры и конфуцианских ценностей в мире, своего рода вариантом «мягкой силы» на китайским манер.

Конфуций (551 — 479 гг. до н.э.) является великим древнекитайским философом и мыслителем, оказавшим огромное влияние на Китай и страны Восточной Азии, на которые распространилась система философских и религиозных учений, которые впоследствии были названы конфуцианством.

Конфуцианство является одним из элементов культурного ядра Китая. Особенно сейчас, когда Китай занимается строительством «социализма с китайскими особенностями» под руководством Компартии Китая и председателя Си Цзиньпина в новую эпоху, именно конфуцианство является теми самыми «китайскими особенностями».