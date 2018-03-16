Москва, 16 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Минобороны РФ вынуждено было семь раз за истекшую неделю поднимать истребители на перехват иностранных самолётов-разведчиков у российских границ. Такую статистику приводит официальный печатный орган вооруженных сил РФ газета «Красная звезда».

Американский разведывательный самолет RC-135

За указанный период, по данным издания, воздушную разведку вдоль российских границ вели 22 разведывательных воздушных судна иностранных государств. По данным еженедельной инфографики Минобороны РФ, истребители-перехватчики дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) семь раз поднимались на их перехват и сопровождение.

«Нарушений воздушного пространства России допущено не было», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Следует отметить, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за неделю, предшествующую 2 марта вылетали на перехват иностранных разведывательных самолетов у границ страны пять раз. При этом количество воздушных разведчиков у границ России было тем же — 22 летательных аппарата.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что военное ведомство страны не намерено прекращать полеты ВВС США вблизи границ России.

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