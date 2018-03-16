Вблизи границ РФ за неделю были замечены 22 самолёта-шпиона
Москва, 16 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Минобороны РФ вынуждено было семь раз за истекшую неделю поднимать истребители на перехват иностранных самолётов-разведчиков у российских границ. Такую статистику приводит официальный печатный орган вооруженных сил РФ газета «Красная звезда».
За указанный период, по данным издания, воздушную разведку вдоль российских границ вели 22 разведывательных воздушных судна иностранных государств. По данным еженедельной инфографики Минобороны РФ, истребители-перехватчики дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) семь раз поднимались на их перехват и сопровождение.
«Нарушений воздушного пространства России допущено не было», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Следует отметить, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за неделю, предшествующую 2 марта вылетали на перехват иностранных разведывательных самолетов у границ страны пять раз. При этом количество воздушных разведчиков у границ России было тем же — 22 летательных аппарата.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что военное ведомство страны не намерено прекращать полеты ВВС США вблизи границ России.
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