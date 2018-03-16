Якутск, 16 марта, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Внимание жителей Якутии остаётся прикованным к инциденту с выпавшими из самолёта слитками, содержащими золото. Пока СМИ публикуют подробности случившегося, люди, недолго думая, отправились искать «кирпичики» драгоценного сплава.

istara Золотые слитки

Поиски в основном идут вокруг аэропорта «Якутск» и, вероятно, теперь станут ещё активнее: СМИ республики сообщили о том, что якутянка 16 марта нашла один из слитков. Люди не теряют времени, пока следствие пытается выяснить: кому принадлежал самолёт, перевозивший более 9 тонн драгметаллов.

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15 марта самолёт АН-12, вылетевший из аэропорта Якутска, потерял над взлётно-посадочной полосой сотни слитков, а над авторынком возле аэропорта — кусок транспортного отсека. Воздушное судно везло 9,3 тонны слитков из золото-серебряного сплава Доре на Красноярский аффинажный завод с чукотского рудника «Купол», принадлежащего канадской компании Kinross. После ЧП пилоты развернули самолёт и посадили его в аэропорту села Маган, которое находится в 12 км от Якутска.

Глава московского представительства Kinross Станислав Бородюк сообщил, что все потерянные слитки уже собраны. Однако выяснилось, что это не так. По информации ИА YakutiaMedia, 16 марта жительница Якутска нашла слиток белого золота, выпавший из самолёта. Мешочек с 20-килограммовым «кирпичом» сплава лежал у неё во дворе. Сотрудники полиции изъяли у женщины слиток.

«Я сначала не поняла, что за мешочек лежал в моем дворе. Потом по новостям посмотрела и узнала, что действительно над моим земельным участком пролетел «золотой самолёт», — рассказал якутянка.

О находке она тут же сообщила в МВД. Слиток у женщины забрали, не сообщив, будет ли ей выплачено вознаграждение. Деньги якутянке не помешали бы: она является матерью троих детей.

В Якутии падение слитков из самолёта уже назвали «золотым дождём» и восторженно констатируют: золото притягивается к золоту, потому и попадали слитки именно над богатой недровыми запасами Якутией. Некоторые объясняют причины, по которым слитки попадали на землю, действиями якутских шаманов: «постарались».

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В соцстях по поводу растерянных на взлётно-посадочной полосе слитков идет активное обсуждение. Многие и до находки якутянки не верили заявлениям главы московского представителя канадской компании Kinross Станислава Бородюка, сообщившего, что всё потерянное уже собрано. Предупреждения о том, что «находить золото — плохая примета», также никого не убеждают. Жители республики быстро подсчитали, что по пути из аэропорта Якутска в Маган самолёт мог потерять ещё порядка 278 слитков, и уже думают о том, законно ли оставить найденное золото себе, и дают советы: «Не выкладывайте в Instagram, если нашли слиток. Не хвастайтесь и даже не намекайте на это никому», «Да, и сразу в ломбард тоже не бегите. Полгода держите и по кускам сдавайте», «Если кто-то нашёл слиток и утаил его, как это квалифицируют, если обнаружат? Есть юристы?»

«Явки на выборах не будет, весь народ уйдёт в тайгу между Якутском и Маганом», — опасаются якутяне в соцсетях.

Жители республики удивляются: несмотря на то, что, по словам Бородюка, искать уже нечего, в районе аэропорта дежурит полиция. Группу полицейских видели и недалеко от авторынка «Лера», где, предположительно, могли упасть слитки. А через республиканские СМИ распространяется предупреждающее сообщение от владельца ценного груза: «Вниманию лиц, нашедших груз, принадлежащий ООО «Рудник Купол» в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО «Город Якутск» в районе ОАО «Аэропорт Якутск». Предупреждаем, что присвоение или продажа данного груза будет преследоваться по закону. Если появилась информация, касаемая груза, просьба обращаться по телефону представителя ООО «Рудник Купол» в Якутске».

В соцсетях многие выражают мнение, что растерять сплавы с содержанием золота могли по всему Якутску. При этом многие радуются, что 20-килограммовые слитки упали крайне удачно — ведь могли бы в людей попасть, повредить здания или автомобили. «А если бы над городом сломалось? Бомбардировка золотыми слитками?». В соцсетях тем не менее распространяют слух, что без жертв всё-таки не обошлось: «У мужика одного на объездном корову слитком убило. Фартануло мужику — и золото, и мясо свежее».

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Впрочем, многие разочарованно констатируют, что золота в слитках всего 5−30%, а сам сплав аффинажный, с серебром и другими металлами. «Нашедшему слиток придётся немало потрудиться, чтобы извлечь из него чистое золото. А перед этим прочитать курс Обогащение драгметаллов», — предупреждают тех, кто отправился на поиски.

Но якутян этот факт совершенно не останавливает.

«Народ рванул искать золото, — рассказала Storm.24 журналист информационного агентства YakutiaMedia Туяра Стручкова. — Люди собираются целыми компаниями, семьями, садятся в машины и приезжают в аэропорт. Он оцеплен, конечно, но ходят слухи, что золото рассыпалось на большом расстоянии. Это прямо какой-то всенародный праздник. Народ уже не столько ищет, сколько смеется, шутки читает из интернета. Общается. Ну и копают, копают снег, разгребают кусты. Прямо всерьёз. Оделись потеплее и прямо не уезжают. С лопатами. Я не шучу. Моя коллега недавно сменила меня, вернулась оттуда. Известий о счастливчиках, нашедших слиток, пока не поступало. У нас уже поздно, темно, а народу только больше становится! Ну прямо золотая лихорадка!»

Судя по всему, поиски затянутся надолго: в новые рейды якутяне намерены отправиться снова, когда растает снег.

«Однозначно часть слитков упала в лесном массиве по пути следования самолета в аэропорт Маган, летом слитки найдут грибники, ягодники, дачники и просто отдыхающие с металлоискателями», — пишут люди в соцсетях.

Бросились на поиски золота, как оказалось, и из других регионов России. СМИ сообщают о том, что после появления информации о «рассыпавшемся в Якутии золоте» резко вырос спрос на авиабилеты по маршруту Москва — Якутск. Поисковых запросов по авиабилетам из городов России в столицу республики стало намного больше, а результаты продаж билетов вчера существенно превысили показатели предыдущих нескольких дней. При этом увеличилось число желающих попасть в столицу Якутии не только 15 марта: билеты активно раскупаются также на 16-ое, 17-ое и 18-ое.

«Золотой дождь» над Якутском уже стал поводом для шуток. В интернете с помощью фотошопа создаются тематические картинки на тему «Всё. Меня нет. Улетел в Якутию золото собирать» и «Я был дворником в аэропорту, а теперь богат».

Однако многие жалеют членов экипажа перевозившего груз самолёта, опасаясь, что людей ждут серьёзные допросы: «ФСБ маринует конкретно, наверное», «Экипаж будет расстрелян 300 раз», «Попали летчики, всё золото вывалится в полёте».

Особое возмущение у якутян вызвало состояние воздушного судна, на котором перевозили столь ценный груз. «21 миллиард перевозят на кастрюле», «Такой ценный груз перевозят в старом самолёте». Многие подозревают, что перевозка слитков могла производиться незаконно.

Кстати, следователи тоже засомневались в том, легально ли транспортировались драгметаллы. Смущает то, что хозяев самолёта пока найти не удалось. О воздушном судне известно только то, что первый свой полёт оно совершило ещё в 1972 году, сменило нескольких хозяев и долго не летало

СМИ сообщают также о странности: сколько именно груза было в самолёте и что именно везли, до сих пор точно неизвестно. В соцсетях распространяются слухи, что на борту помимо слитков из сплава Доре также были платина и бриллианты. В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР сообщали, что самолёт принадлежит Чукотской горно-геологической компании. Затем публиковалась информация о том, что золото в аэропорту Якутска разбросало воздушное судно авиакомпании «Нимбус», однако её директор Алексей Тресвятский от этой информации уже открестился.

«Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться», — заявил он RT.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, партия драгоценных металлов в слитках, часть которой вывалилась из самолета в Якутске, принадлежит Чукотской горно-геологической компании (дочерняя компания канадской Kinross). Инцидент произошел днем 15 марта в аэропорту «Якутск», когда самолет Ан-12 с драгоценным сплавом на борту поднимался в воздух. В момент взлёта груз сместился и повредил створку грузового люка. Оторвавшаяся створка упала на территории авторынка, туда, где не было ни построек, ни транспортных средств. Часть груза высыпалась на взлетную полосу. Пилоты развернули самолет в воздухе и посадили его в аэропорту «Маган» близ Якутска.