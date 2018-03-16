Москва, 16 марта, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров с юмором отнёсся к своей неловкости при выходе на сцену на форуме «Россия — страна возможностей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр, поднимаясь для выступления, споткнулся и упал на колени, однако быстро, без помощи ведущего программы поднялся на ноги и, мгновенно сориентировавшись, с блеском вышел из неловкой для политика ситуации.

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — прокомментировал свою оплошность руководитель МИД РФ.

В дальнейшей своей речи Сергей Лавров говорил о создании условий для выдвижения талантливой и творческой молодежи на позиции, которые будут определять движение страны в будущее, затрагивал вопросы внешней политики и отношения России с Западом.

«Квинтэссенция того, что происходит — это категорическое нежелание США и их западных союзников смириться с тем, что 500-летний период доминирования Запада в мировых делах завершается. Переход к новой многополярной, более честной, демократической и справедливой системе в историческом плане будет долгим», — заметил он.

Добавим, форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. За два дня 6,5 тыс. участников из 85 субъектов РФ на 35 различных площадках обсудят развитие проектов, входящих в открытую платформу «Россия — страна возможностей».

Напомним, основной задачей форума является создание прозрачной системы социальных лифтов, помощь в самореализации талантливой российской молодежи, поддержка благотворительности и объединения лучших общественных инициатив.

Следует добавить, что на итоговом мероприятии форума «Россия — страна возможностей» выступил президент РФ Владимир Путин.

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