Улан-Удэ, 16 марта, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В ходе итогового совещания органов местного самоуправления города Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов предложил «казнить» министра образования республики и лишить его премии.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов

Совещание состоялось 15 марта в Бурятском театре драмы. В нём приняли участие первые лица республики и города, представители ресурсоснабжающих организаций, предприятий, школ, общественных организаций.

Выступая на совещании, Алексей Цыденов отметил, что работа по ликвидации третьей смены в школах продолжится, как и мероприятия по устранению нехватки мест в дошкольных учреждениях. Затем он хотел задать уточняющий вопрос министру образования и науки Бурятии Баиру Жалсанову, однако в зале его не оказалось.

«Где Баир Баторович? Убежал? Казнить! Лишить премии! Был — ушёл», —цитируетшутку главы Бурятии «Байкал Медиа Консалтинг».

Причина, по которой министра не оказалось на месте, неизвестна.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года руководитель региона Алексей Цыденов заявил о том, что будет увольнять министров после трёх выговоров, ужесточив таким образом ответственность за невыполнение его поручений. Пока ещё таких увольнений в республике не было.

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Напомним, Баир Жалсанов руководит республиканским министерством образования и науки с сентября 2016 года. До этого, с 2014 года, он являлся заместителем министра.

Добавим, для Бурятии остаётся актуальной проблема трёхсменного обучения в школах. По состоянию на февраль 2018 года в третью смену в регионе обучались 33 класса — это около 1 тысячи учеников.