Москва, 16 марта, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 марта завершились в небольшом плюсе, при этом общая техническая картина по Вrent не изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Topwar.ru Нефть

Нефть подорожала после публикации доклада Международное энергетическое агентство (IEA) в котором говорилось о росте мирового спроса на нефть должен вырасти в 2018 году на 1,5 млн баррелей в день, до в среднем 99,3 млн баррелей в день.

Сдержал рост нефтяных котировок дорожающий доллар и увеличение сланцевой добычи нефти в США. Напомним, 14 марта ОПЕК повысила прогноз по сланцевой добыче нефти в США в 2018 г. на 130 тыс, до 5,72 млн. баррелей в день.

Сегодня, 16 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,01. Цена продолжает торговаться в боковом коридоре $63 — $66.

Выходы цены из диапазона определит её направление движения на ближайшие два дня.

В четверг, 15 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,35%, до $65,12 за баррель, WTI — на 0,37%, до $61,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,65 за баррель.

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