Эр-Рияд, 16 марта, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что его государство создаст ядерное оружие, ели это сделает Иран, сообщает 16 марта Al Jazeera.

Ironna.jp Ядерное оружие

Эр-Рияд также высказал озабоченность по поводу распространения влияния Ирана в регионе, в частности в Йемене.

«Саудовская Аравия не хочет приобретать ядерное оружие, но без сомнения мы сделаем это, если своей ядерной бомбой обзаведется Иран. Мы последуем их примеру», — подчеркнул Мохаммед бин Салман.

Также наследный принц Саудовской Аравии повторил свое сравнения Верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи с Адольфом Гитлером.

«Он хочет создать свой собственный проект на Ближнем Востоке, как в свое время того же хотел Гитлер», — подчеркнул наследник.

Напомним, Саудовская Аравия и Иран являются непримиримыми антагонистами, интересы держав сталкиваются практически в любой точке Ближнего Востока. В частности в Йемене, а также в Катаре.