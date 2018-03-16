Давление на рубль сохранится
Москва, 16 марта, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 15 марта открылись снижением по рублёвым парам. На открытии укреплению рубля способствовала дорожающая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
После дневного роста к доллару до 56,93 руб. и евро — до 70,35 руб. курс рубля развернулся вниз на фоне общего ухудшения отношения к России в мире и расширения санкций США. Санкции были введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератакам.
Трейдеры продавали рубль не обращая внимания на восстановление цен нефть. К закрытию торговой сессии курс доллара вырос до 57,53 руб.
Курс евро закрылся на уровне среды 70,67 руб. Национальная валюта удержалась против единой валюты из-за ослабления евро на международном валютном рынке Форекс.
Сегодня, 16 марта, давление на российскую валюту сохранится. В связи с ухудшением геополитического фона у трейдеров пропал интерес к рублю.
Ожидается ослабление рубля по отношению к доллару до 57,75 руб. Для пары евро/доллар ближайший целевой уровень 71,20 руб.
Напомним, 15 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33 коп. (+0,59%), до 57,46 руб., курс евро снизился на 1 коп. (-0,00%), до 70,67 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+28,12%), евро/рубль — 480,0 млн евро (+18,00%).
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