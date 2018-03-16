Москва, 16 марта, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 15 марта открылись снижением по рублёвым парам. На открытии укреплению рубля способствовала дорожающая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

После дневного роста к доллару до 56,93 руб. и евро — до 70,35 руб. курс рубля развернулся вниз на фоне общего ухудшения отношения к России в мире и расширения санкций США. Санкции были введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератакам.

Трейдеры продавали рубль не обращая внимания на восстановление цен нефть. К закрытию торговой сессии курс доллара вырос до 57,53 руб.

Курс евро закрылся на уровне среды 70,67 руб. Национальная валюта удержалась против единой валюты из-за ослабления евро на международном валютном рынке Форекс.

Сегодня, 16 марта, давление на российскую валюту сохранится. В связи с ухудшением геополитического фона у трейдеров пропал интерес к рублю.

Ожидается ослабление рубля по отношению к доллару до 57,75 руб. Для пары евро/доллар ближайший целевой уровень 71,20 руб.

Напомним, 15 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33 коп. (+0,59%), до 57,46 руб., курс евро снизился на 1 коп. (-0,00%), до 70,67 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+28,12%), евро/рубль — 480,0 млн евро (+18,00%).

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