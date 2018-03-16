Москва, 16 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», как отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил экс-глава разведывательного ведомства генерал-полковник Федор Ладыгин в интервью «Красной звезде».

Цитата из мф «Белоснежка и семь гномов». реж. Дэвид Хэнд. 1937. США Ведьма с яблоком

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — заявил Ладыгин.

По его словам, Скрипаль не представлял никакого интереса для российской разведки, так как «для предателя забвение — смерть».

«Для разведчика предатель умирает сразу — он абсолютно перестаёт существовать в памяти, вымывается из неё. Для предателя забвение — смерть», — добавил экс-руководитель ГРУ.

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Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери (Великобритания) в бессознательном состоянии. Лондон настаивает на том, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом российского производства.

Отметим, что в России экс-офицер ГРУ был признан виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы, однако был обменян на российских сотрудников спецслужб, арестованных в США

На фоне бездоказательных обвинений премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке из страны более 20 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, пообещала дать адекватный зеркальный ответ.

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