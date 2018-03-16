Москва, 16 марта, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Каждый гражданин России думает и переживает о судьбе родной страны. В этом уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в своём обращении к гражданам России, которое он сделал «как действующий глава государства» в преддверии дня голосования на президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле — огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна, зависит будущее России и наших детей», — сказал Путин.

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Он отметил, что голосовать или нет, а также какого кандидата выбрать — это «личное решение каждого человека», однако, если уклониться от такого решения, то этот ключевой, определяющий выбор сделают другие, «без учёта вашего мнения».

«И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России», — сказал президент РФ.

Он напомнил, что «мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству».

«Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — отметил Владимир Путин.

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Эксперты назвали регионы, где ожидается самая высокая явка на выборах-2018

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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Добавим, что в выборах главы государства досрочно уже приняли участие около 4 тысяч военнослужащих и гражданских. В частности, свой выбор сделали 80% военнослужащих Тихоокеанского флота РФ, несущих службу в отдалённых труднодоступных районах, на маяках и островах.