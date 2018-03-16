Москва, 16 марта, 2018, 07:20 — ИА Регнум. В Московском художественном театре имени Чехова (МХТ) 15 марта прошло прощание с Народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ Олегом Павловичем Табаковым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прощание с Олегом Табаковым

Любимый миллионами артист и режиссёр ушёл из жизни 12 марта на 83-м году жизни. На церемонию прощания с Табаковым пришло несколько тысяч почитателей его таланта, коллеги по цеху, главные политические лица страны.

Возложил цветы к гробу актёра президент России Владимир Путин, на гражданской панихиде присутствовали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры РФ Владимир Мединский. Коллеги и ученики Олега Табакова также отдали дань памяти видному деятелю культуры страны.

В зале МХТ им. Чехова присутствовали худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, скульптор Зураб Церетели и десятки других друзей покойного.

На основной сцене театра был установлен открытый гроб с телом, возле него находились родственники актёра — жена Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, дочь Мария. На заднике сцены демонстрировались фотографии Олега Павловича Табакова в разных его актёрских ролях.

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Напомним, Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актёрами Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным, и художником Ильей Глазуновым.

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Добавим, Народный артист СССР Олег Табаков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», он был членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

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