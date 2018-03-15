Китай, 16 марта, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Президиум первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва направил списки кандидатов на предстоящие выборы государственных лидеров и ряд ключевых документов на обсуждение, сообщает 16 марта агентство «Синьхуа».

Герб КНР

Президиум под председательством исполнительного председателя Ли Чжаньшу принял решение, направить список кандидатов на посты председателя и вице-председателя Китайской Народной Республики, председателя Центрального военного совета КНР, а также председателя, вице-председателей и генерального секретаря ВСНП 13-го созыва всем депутатам ВСНП для обсуждения и консультаций.

ЦК Компартии Китая рекомендовал кандидатов на государственные управляющие должности президиуму сессии. По поручению ЦК КПК член политбюро ЦК КПК Чэнь Си дал пояснения президиуму касательно кандидатов на руководящие должности.

Президиум также принял решение передать на обсуждение депутатам вариант методики избрания кадров на должности. Кроме того, на обсуждение переданы проект резолюции отчета по правительственной работе, отчета о внедрении программ национального экономического и социального развития в 2017 году и плана на 2018 год.

Президиум также решил направить для обсуждения проект резолюции плана реструктуризации министерств и ведомств, предложенный Госсоветом КНР.

Напомним, что Госсовет предложил упразднить 8 министерств и 7 ведомств, проведя слияние и создание новых министерств. Таким образом, если план будет одобрен, в Китае будет 26 министерств.

Отметим также, что в Пекине завершается 13-я сессия ВСНП, на которой помимо прочего были приняты исторические решения об отмене ограничения пребывания одного человека на посту главы государства более двух пятилетних сроков подряд, а также о внесении идей председателя Си Цзиньпина в Конституцию страны.

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