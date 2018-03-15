Вашингтон, 16 марта, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Ванесса Трамп, жена Дональда Трампа — младшего, подала на развод из-за недовольства образом жизни своего мужа, пишет газета New York Post.

Разбитый стакан

Уточняется, что Трамп не намерена судиться с мужем и хочет как можно быстрее оформить развод. Все документы уже поданы в суд в Манхэттене (Нью-Йорк).

Проблема в том, что после избрания Дональда Трампа президентом, ее муж, советник главы государства, стал слишком часто ездить по командировкам. К тому же Ванесса Трамп устала от внимания СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Ванессу Трамп экстренно госпитализировали, после того, как открыла конверт с неизвестным порошком. Женщина обратилась к врачам «для профилактики», найдя в адресованном мужу письме подозрительный порошок.

Напомним, Дональд Трамп-младший в сентябре 2017 года отказался от положенной ему охраны ради большей свободы своей личной жизни.

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