Москва, 16 марта, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Западные «партнеры» хамят, потому что нервничают из-за нежелания раскрыть информацию по применению химического оружия на территории Великобритании, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebоok.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Комментируя хамский посыл британского министра обороны Гэвина Уильямсона, заявившего, что России в так называемом деле Скрипаля надо"не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться», Захарова написала:

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?»

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — пояснила Захарова.

Напомним, Уильямсон 15 марта заявил:

«Если честно, Россия должна отойти и заткнуться».

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Комментируя этот выпад, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что у британского коллеги — очевидные проблемы.

«Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей», — добавил Конашенков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что стилистика, с которой действуют британские официальные лица, кардинально отличается от прежней, поскольку теперь Лондон перестал понимать свою роль и не отвечает за свои слова.

«Даже когда роль Британии в мировой политике снижалась, они отдавали себе в этом отчет, и даже [покойный британский премьер-министр Уинстон] Черчилль не позволял себе больше, чем могла позволить страна».

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