Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Якутск, 16 марта, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус», из которого 15 марта выпали золотые слитки при взлете в аэропорту Якутска, попал на видео.

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Напомним, инцидент произошел во время полета на рудник «Купол» на Чукотке. Стартовавший в Якутске Ан-12 должен был совершить промежуточную посадку в Красноярске.

Этим планам не суждено было осуществиться: во время взлета металлический груз сместился, повредив створку грузового люка (общий вес груза составлял 9,3 т). Когда створка оторвалась, часть груза высыпалась на взлетную полосу.

Самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту «Маган» близ Якутска. В результате ЧП никто не пострадал.

По факту случившегося ведется доследственная проверка. Согласно предварительной версии, драгоценный груз неправильно зафиксировали перед полетом.