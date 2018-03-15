Вашингтон, 16 марта, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Предположение о нацеленности новых американских санкций на изменение хода предстоящих выборов президента России абсурдны, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Американские санкции

На вопрос о том, пытается ли американская администрация с помощью санкций повлиять на президентские выборы в России, Науэрт ответила:

«Вздор!»

По ее словам, развертывание санкций происходит не быстро: как для их осуществления, так и для «получения сведений» нужно немало времени. Она также «успокоила» журналистов, заверив, что Вашингтон может не ограничиться объявленными накануне мерами:

«Введение санкций 15 марта не означает, что дополнительные санкции не будут введены в ближайшие дни, в ближайшие недели и в ближайшие месяцы».

Напомним, новые антироссийские санкции анонсированы Минфином США 15 марта: в черном списке 14 российских граждан и «Агентство интернет-исследований». Поводом для рестрикций названо «российское вмешательство» в выборы в США 2016 года.

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По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва уже готовит ответные меры в отношении Вашингтона. Он считает, что своими действиями США целенаправленно пытаются оказать влияние на настроения в российском обществе в преддверии выборов.