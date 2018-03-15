«Арсенал» уверенно обыграл «Милан» со счетом 3:1
Лондон, 16 марта, 2018, 01:03 — ИА Регнум. 15 марта на стадионе «Эмирейтс» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Арсенал» и «Милан». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «канониров».
На 35-й минуте атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу открыл счет — 0:1. Ассист на свой счет записал Рикардо Родригес. Через 4 минуты Дэнни Уэлбек реализовал пенальти — 1:1. На 71-й минуте опорный швейцарский полузащитник Гранит Джака вывел «канониров» вперед — 2:1. Через 15 минут Уэлбек оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.
Статистика матча («Арсенал» / «Милан»)
Удары 14/13
Удары в створ 9/4
Владение 54%/46%
Фолы 13/9
«Арсенал» уверенно прошел в ¼ финала Лиги Европы, дважды обыграв «Милан» с общим счетом 5:1 (0:2, 3:1). Лучшим бомбардиром противостояния стал Дэнни Уэлбек с двумя забитыми голами.
Составы на матч:
«Арсенал»: Оспина, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Рэмзи, Уилшир, Озил, Джака, Мхитарян, Уэлбек.
«Милан»: Доннарумма, Борини, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Сусо, Чалханоглу, Монтоливо, Кесси, Силва, Кутроне.
Главный арбитр матча: Юнас Эрикссон.
Предупреждения: Доннарумма — 39, Романьоли — 41, Борини — 42, Монреаль — 45, Сусо — 61.
Голы: Чалханоглу 35 — 0:1, Уэлбек (пен) 39 — 1:1, Джака 71 — 2:1, Уэлбек 86 — 3:1.