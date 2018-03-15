Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Антироссийские шаги, предпринимаемые США, делаются не в интересах действующего американского президента Дональда Трампа, считает Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, передает Russia Today.

Дональд Трамп

Комментируя новые антироссийские санкции, эксперт заявил:

«Мне кажется, что сам Трамп не хочет осложнения отношений с Россией».

«Но в современном американском истеблишменте сформировался идеальный политический шторм, когда множество факторов сложились воедино и производят разрушительный эффект: уход [экс-госсекретаря США Рекса] Тиллерсона, назначение [нового госсекретаря США Майка] Помпео, во главе ЦРУ новая директор «ястребиной ярко-республиканской ориентации», — пояснил Ярыгин.

По прогнозу эксперта, антироссийские действия со стороны Вашингтона будут нарастать, и «следует ждать еще каких-то результатов».

Напомним, новые антироссийские санкции, анонсированные 15 марта американским Минфином, коснулись еще 14 физических лиц и «Агентство интернет-исследований». Формальный повод — «вмешательство России» в президентскую кампанию 2016 года и кибератаки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил 15 марта, что Москва уже готовит ответные меры.