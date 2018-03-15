Москва, 16 марта, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Ответные меры в отношении Вашингтона, расширившего антироссийские санкции, готовятся в Москве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает радиостанция «Говорит Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Комментируя заявление американского министерства финансов, анонсировавшего новые санкции, Рябков сказал:

«Мы уже приступили к отработке наших ответных мер».

Напомним, 15 марта Минфин США анонсировал новые санкции: в список дополнительно включены 14 физических лиц — российских граждан. К тому же он затронул российское «Агентство интернет-исследований», против которого американская генеральная прокуратура выдвинула обвинения во вмешательстве в электоральный процесс 2016 года.

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В этот же день американский министр финансов Стивен Мнучин разъяснил суть санкций: оказывается, они «направлены против непрекращающейся дестабилизирующей активности России».

Речь идет обо всей «активности»: от «вмешательства» в президентские выборы, в которых победил нынешний президент, до «проведения хакерских атак, включая атаку вируса NotPetya».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день официальный представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала санкции так, что не ясно, связаны ли они с так называемым «делом Скрипаля».