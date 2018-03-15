Рабат, 16 марта, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Сербия занимает принципиальную позицию по поддержке «территориальной целостности» Марокко, и таким образом, признаёт суверенитет королевства над оккупированной им территорией Западной Сахары. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Сербии Ивица Дачич по итогам переговоров с марокканским коллегой Нассером Буритой в Рабате, сообщает 15 марта «Королевский консультативный совет по делам Сахары» (CORCAS).

Rαge Западная Сахара

Как отмечается, с марокканской стороны, в свою очередь, была подтверждена неизменность позиции по непризнанию одностороннего отделения от Сербии автономного края Косово и Метохия.

«Сербия полностью поддерживает все переговоры и все усилия по поиску прочных, мирных и дипломатических решений для каждого конфликта под эгидой Организации Объединённых Наций», — приводятся в сообщении слова Ивицы Дачича.

Глава МИД Сербии добавил, что считает предложение Марокко по предоставлению автономии оккупированной территории Западной Сахары полностью вписывающимся в такой подход к урегулированию конфликта.

Руководитель сербской дипломатии также выразил благодарность Марокко за поддержку территориальной целостности Сербии.

Пресс-служба МИД Сербии сообщает, что Ивица Дачич находится в Марокко с двухдневным визитом. По итогам переговоров стороны заключили несколько документов о сотрудничестве, в том числе подписали программу сотрудничества в области культуры, образования, средств массовой информации, молодёжи и спорта между правительствами Сербии и Марокко на период с 2018 по 2020 год.

Напомним, что Сербия также на официальном уровне неоднократно подтверждала свою поддержку «территориальной целостности» Украины, что означает отказ Белграда признавать Крым территорией России. В свою очередь, российская сторона неизменно считает Косово, независимость которого от Сербии признало большинство стран мира, сербской территорией.