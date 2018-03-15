Рим, 16 марта, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что страна будет добиваться увеличения численности войск на границе с Израилем, 15 марта передает агентство Reuters.

Voice of America Солдаты ливанской армии

В настоящий момент резолюции ООН ограничивают численность военных на южной границе Ливана 15 тыс. бойцов. Правительство Ливана в условиях возрастающих «угроз Израиля» считает это количество недостаточным.

«Хотя мы и думаем о том, чтобы перейти от состояния прекращения боевых действий к состоянию полного прекращения огня, Израиль продолжает строить планы по созданию стен в зоне разграничения», — пояснил Харири на саммите в Риме.

По словам премьер-министра, «международное сообщество должно выразить свою полную поддержку» действиям, направленным на обеспечение безопасности Ливана.

«Ливан должен быть защищен от сил дестабилизации. Стабильность Ливана обеспечивает большую безопасность Средиземного моря и, как следствие, Европы», — заключил Харири.

Напомним, в настоящий момент основным противоречием между Ливаном и Израилем является строительство Израилем стены на границе двух государств. Ливан считает часть земель, на которых проходит строительство, своей территорией.

Израиль, в свою очередь, крайне обеспокоен ливанской разработкой нефти и газа на участках шельфа Средиземного моря, которые считаются «спорными». Также Израиль имеет давние претензии к ливанскому шиитскому движению «Хезболла».