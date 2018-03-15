Париж, 15 марта, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Французские власти продолжают подготовку к намеченному на конец мая визиту президента Пятой республики Эммануэля Макрона в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Франции в Москве Сильви Берманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во время посещения открывшегося в Париже Книжного салона журналисты спросили Берманн, продолжается ли подготовка официального визита Макрона в Россию, о котором ранее сообщал как сам французский лидер, так и президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы продолжаем готовиться к визиту в Москву, но вопрос нужно задать президенту», — ответил дипломат.

Напомним, Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию и принять участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума, который состоится 24−26 мая.

Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума «Трианонский диалог».