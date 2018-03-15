Йошкар-Ола, 15 марта, 2018, 23:30 — ИА Регнум. В Марий Эл просроченная задолженность по заработной плате в течение месяца выросла на 87,3%. По состоянию на 1 марта 2018 года долги по зарплате в республике составили 5,289 млн рублей в отношении 393 работников предприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата. Число сотрудников предприятий, в отношении которых имеется задолженность, в течение месяца увеличилось на 88,9%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Наибольший объем в структуре задолженности приходится на сферу строительства — 2,745 млн рублей или 51,9%. Эти средства не получили 248 человек. Таким образом средний объем задолженности в отношении каждого из строителей составляет 11,068 тыс. рублей.

Также значительный объем долгов по зарплатам зафиксирован в очередной раз на предприятиях сухопутного и трубопроводного транспорта — 1,896 млн рублей или 35,8% в структуре задолженности. В органе статистики отметили, что это задолженность в отношении 98 работников предприятий, находящихся в стадии банкротства. Средний размер недополученной зарплаты составляет 19,346 тыс. рублей.

Кроме того, образовалась задолженность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — 12,2% в структуре долгов. 648 тыс. рублей не получили 47 работников ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, средний объем задолженности составляет 13,787 тыс. рублей.

В среднем по всем отраслям экономической деятельности, где наблюдается задолженность, средний размер невыплаченной зарплаты в Марий Эл составляет 13,458 тыс. рублей. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в республике отсутствует.

При этом, по данным Маристата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь 2018 года в республике составила 24,952 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на начало февраля задолженность по зарплатам в Марий Эл сократилась по сравнению с данными на 1 января 2018 года в 2,9 раза. Число работников, недополучивших заработную плату составляло 208 человек.

В прошлом месяце задолженность фиксировалась в сельском хозяйстве, на транспорте и в сфере обслуживания.